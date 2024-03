– Det er risiko for å få med seg veggedyr hjem i bagasjen. Mer reising og utfordringer med veggedyr i storbyer verden over, gjør at vi ser en oppgang, sier seniorforsker Bjørn Arne Rukke i Folkehelseinstituttet (FHI).

Under pandemien var det langt færre som trengte hjelp for å bli kvitt de plagsomme gjestene, noe som ifølge FHI kan forklares med at folk reiste mindre. Da landegrensene åpnet igjen, økte antallet bekjempelser markant. I fjor var det 2500 som måtte ha hjelp fra skadedyrfirmaer.

– Det blir i årene framover interessant å se om man i Norge klarer å stabilisere tallene noe under snittet, som før pandemien lå på rundt 3000 bekjempelser i året, sier Rukke.

Samtidig ligger antallet jobber på skjeggkre stabilt oppunder 7000 jobber i året. Det var også en liten økning i jobber med stikkeveps i fjor, som endte på 1800.

Kles- og pelsmøll synes også å ha hatt et lite oppsving de siste to årene, mens for andre arter som stripet borebille, kakerlakker og faraomaur er det fremdeles en nedgang.