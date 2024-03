Kvinnen i 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap på Ole Andreas Sønstvedt.

Østlendingen skriver at hennes anke mot varetektsfengslingen ikke førte fram.

Lagmannsretten finner det sannsynliggjort at det er den siktede kvinnen som har drept Sønstvedt.

37 år gamle Sønstvedt ble i starten av januar meldt savnet av sin familie. Kort tid senere pågrep politiet en kvinne i 40-årene, som også holdt til på Løten-gården der mannen bodde.

Senere fant politiet forbrente levninger nedgravd på gården. Levningene tilhørte den savnede 37-åringen.

Kvinnen nekter for å ha begått drapet, men retten begrunner varetektsfengslingen med fare for bevisforspillelse. De peker også på at hun har forklart seg annerledes til et vitne i saken enn det hun gjorde til politiet i et avhør.

– Innholdet i avhøret av henne 23. februar, er av slik art at det ytterligere styrker mistanken mot henne. Hennes forklaring harmonerer på flere punkter ikke med ytre objektive omstendigheter. Hun forklarer seg ulikt om de samme omstendighetene underveis i dette avhøret, står det i lagmannsrettens kjennelse.