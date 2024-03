Prisdryss til «Oppenheimer» under Oscar-utdelingen

Oscar-utdelingen fant i natt sted i Hollywood. «Oppenheimer» var nominert til 13 priser og ble kveldens store vinner med totalt sju priser, inkludert beste film.

– Stemningen er euforisk, sa skuespiller Trond Fausa Aurvåg på telefon til NTB fra Hollywood kort tid etter utdelingen. Han dukker opp i filmen som den ukrainske kjemikeren George Kistiakowsky.

Seier til sentrum-høyre-allianse i Portugal – ytre høyre på vippen

Portugals sentrum-høyre-allianse AD gikk seirende ut av valget i Portugal, og sikter på å regjere uten ytre høyre-partiet Chega, som havner på vippen. Alliansens leder Luis Montenegro utropte seg som valgvinner natt til mandag, etter at det ble klart at de slo sosialistpartiet SP med knapp margin.

– Det synes å være ubestridt at AD vant valget, og at sosialistene tapte, sa han i en tale til støttespillere kort tid etter midnatt natt til mandag.

Europas våpenimport er doblet på fem år

Våpenimporten til Europa har nesten doblet seg de siste fem årene, ifølge det svenske fredsforskningsinstituttet Sipri. Importen økte med 94 prosent i perioden 2019–2023 fra 2014-2018, ifølge Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Ukraina har i den samme perioden blitt verdens fjerde største våpenimportør, etter at minst 30 land har gitt militær støtte til landet i kjølvannet av Russlands fullskala invasjon.

Zelenskyj avviser blankt pavens forslag om forhandlinger

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser blankt pave Frans' oppfordring om å inngå fredsforhandlinger med Russland.

– Kirken bør være blant folk. Ikke to og et halvt tusen kilometer unna, et eller annet sted, for å mekle virtuelt mellom noen som ønsker å leve, og noen som ønsker å drepe deg, sa Zelenskyj i sin daglige videotale søndag. Utspillet kom etter at pave Frans sa i et intervju at de «sterkeste er de som ser situasjonen, tenker på folket og har mot til å heise det hvite flagget og forhandle».

Skjøt opp fyrverkeri fra bil i Steinkjer

Rundt midnatt fikk politiet i Trøndelag flere meldinger om mulige skudd i Steinkjer sentrum. Politiet kom etter hvert i kontakt med flere som beskrev en bil i fart som sendte opp fyrverkeri.

– Det er jo i beste fall lite hensynsfullt. Folk blir bekymret. De beskriver det som våpenskudd, og det gjør folk redde. Samtidig holder det folk våkne, saoperasjonsleder Roger Mogstad til NTB.