Det viser en gjennomgang P4-nyhetene har gjennomført.

Etter bru-kollapsen i Tretten ble lignende bruer sjekket, og minst fire av disse må bygges på nytt. Ifølge Statens vegvesen kommer disse kanskje på plass til høsten, eller i 2025.

Ifølge Statens vegvesen måtte alle de ti bruene som fremdeles er helt eller delvis stengt, stenge eller redusere trafikken som følge av overbelastning.

– Det er jo beklagelig at man har kommet i et sånt uføre at bruer må stenges, det skulle vi gjerne har vært foruten, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen til P4.

Statsrådsveien bru, Fjell-Leet bru, Blakkesrud bru, Skubbersenga bru, Sundbyveien bru og Sletta bru er fremdeles helt stengt. Norsenga bru, Flisa bru, Evenstad bru og Bliksland bru er delvis stengt.