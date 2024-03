Livvaktene ble tildelt Politimedaljen med laurbærgren i PSTs lokaler onsdag.

– Det kan i løpet av et yrkesliv dukke opp situasjoner hvor det er helt avgjørende at de involverte er i stand til å bidra med noe ekstra. Det kan være ekstreme hendelser der forberedelser, trening og kompetanse vil utgjøre forskjellen på liv og død. Terrorangrepet på Serena Hotel var en slik hendelse. Det er med stolthet jeg i dag kan overbringe Politimedaljen med laurbærgren til Magne, Stein og Karl Jørgen, sier PST-sjef Beate Gangås.

Beskyttet Støre

Det var 14. januar 2008 at livvaktene var på oppdrag for å beskytte daværende utenriksminister, nå statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), da angrepet mot Kabul Serena Hotel i Afghanistan inntraff.

Dagbladets journalist Carsten Thomassen ble drept i angrepet. Det samme gjorde fem andre personer.

Støre var selv til stede under medaljeutdelingen.

– De tre livvaktene fra PST som var med oss på reisen til Kabul i januar 2008, gjorde en ekstraordinær innsats for å håndtere en uoversiktlig og farlig situasjon under angrepet på Serena Hotel. Medaljeoverrekkelsen i dag ga meg en anledning til igjen å takke dem, og også berømme den jobben som alle ansatte i livvakttjenesten gjør året rundt for meg og mange flere, sier Støre.

Innstillingen kom i fjor

Det er Politidirektoratet (POD) som deler ut medaljen.

– Medaljerådet mottok denne innstillingen fra PST i fjor. På bakgrunn av dette lager medaljerådet en innstilling og begrunnelse til politidirektøren. Formelt sett er det politidirektøren som skriver begrunnelsen for tildelingen, skriver POD i en epost til NTB.

Leder av medaljerådet i POD, Ståle Årdal, sier at det kan være flere grunner til at det tar noe tid før politiets medaljer/hederstegn gis.

– Det vi erfarer på generelt grunnlag, er at medaljer oftere ser ut til å bli delt ut mot slutten av politibetjenters karrierer og ved pensjonsalder. I tillegg fikk utdeling av slike utmerkelser økt bevissthet og fokus etter at det ble foretatt en gjennomgang av, og tilnærming til, bruken av politiets medaljer/hederstegn i 2021. Politidirektoratet er ikke kjent med de konkrete årsakene i dette tilfellet, forklarer Årdal.

Et krevende oppdrag

Livvaktene ønsker ikke å omtales med etternavn, men uttrykker likevel glede over å motta medaljene.

– Det var svært uventet og overraskende da meldingen kom om at vi skulle få denne utmerkelsen. Samtidig er det selvsagt hyggelig å få anerkjennelse for den innsatsen man gjorde på Serena som ble et svært krevende oppdrag, sier Magne.

Også Karl Jørgen er stolt, men understreker at hendelsen fortsatt preger dem.

– Et terrorangrep rammer blindt, det gjorde det også den dagen. Det er klart vi tenker på alle dem som mistet noen, og spesielt på Carsten som ikke overlevde. Spesielt går tankene våre til jentene hans. De mistet en far og en livsledsager den kvelden, sier han.