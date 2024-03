Politiet rykket klokken 1.15 onsdag ut for å bistå Statens vegvesen etter at to biler i følge unndro seg kontroll.

Den ene bilføreren var en mann i 60-årene fra Drammen. Her ble det utslag på bruk av narkotika, ifølge politiet. Mannen ble tatt med for nødvendige prøver og fikk førerkortet beslaglagt.

Den andre, en kvinne i 30-årene – også hun fra Drammen – blir anmeldt av Statens vegvesen for kjøring uten gyldig førerkort.

– Statens vegvesen anmelder også begge for å ha unndratt seg kontroll, skriver Øst politidistrikt på X /Twitter.