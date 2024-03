– Det er utrolig gledelig å kunne melde at Vågsbotn-Klauvaneset kommer inn i Nasjonal transportplan som et prioritert prosjekt. Det er viktig for trafikksikkerheten. Veien har stor trafikkmengde. Og det knytter Vestlandet bedre sammen, sier Marte Mjøs Persen, transportpolitisk talsperson for Ap, til Bergens Tidende.

Ifølge Persen vil prosjektet kreve investeringer på 6,9 milliarder kroner. Av dem skal 1,5 milliarder betales med bompenger.

Byggestart for prosjektet er så snart som mulig, men prosjektet mangler også en reguleringsplan.

Statens vegvesen har varslet at de formelt vil starte opp arbeidet med reguleringsplanen i løpet av 2023. Dette vil trolig ta to–tre år.