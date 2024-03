Den aktuelle kampen skulle etter planen vært spilt kommende tirsdag. Allerede torsdag kom det offisielle meldinger om at oppgjøret skulle flyttes til nøytral grunn. Fredag er kampen bekreftet avlyst.

Det asiatiske fotballforbundet opplyser at årsaken er «uforutsette omstendigheter» og at avgjørelsen er tatt i samråd med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Nord-Korea opplyste torsdag at landet ikke ville være i stand til å arrangere kampen i hovedstaden Pyongyang. Det ble ikke oppgitt noen årsak. I etterkant uttalte det asiatiske forbundets generalsekretær Windsor John til AFP at kampen kom til å bli spilt på nøytralt sted.

Det japanske nyhetsbyrået Kyodo rapporterte torsdag at Nord-Korea ikke ønsket å arrangere kampen på grunn av frykt for bakterieinfeksjoner i Japan. Denne opplysningen er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Kort varsel

Ifølge japanske tjenestemenn skal landet torsdag ha fått en forespørsel om de kunne arrangere kampen kommende tirsdag.

– De spurte oss i pausen om vi kunne organisere (den) i Japan, sa Japans fotballpresident Kozo Tashima etter at lagene møttes i den første av to kvalifiseringskamper i Tokyo, som vertene vant 1-0.

– Jeg fortalte dem at henvendelsen kom så plutselig og at jeg ikke kunne gi dem et umiddelbart ja, fortsatte Tashima til japanske medier.

Han understreket videre at det ville bli vanskelig å overta arrangementet på så kort varsel.

Kampen i Pyongyang ville vært den første kampen Japan spilte på nordkoreansk jord siden 2011.

Flyttet kvinnekamp

I forrige måned ble omspillskampen mellom Japan og Nord-Koreas kvinnelandslag om billett til Paris-OL flyttet fra Pyongyang til nøytral bane i Saudi-Arabia.

Tidligere denne uken advarte Japans utenriksdepartement fotballfans om ikke å forsøke å reise til Nord-Korea for å følge landskampen kommende tirsdag.

«Som dere vet har Nord-Korea et fiendtlig syn på Japan, og reiser anbefales ikke for allmennheten», het det på X, tidligere Twitter.

Fjorten myndighetspersoner skulle etter planen ha vært med det japanske laget til oppgjøret, samt et lite antall medier.