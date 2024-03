Onsdag ble det klart at Norges første storprosjekt på havvind – Sørlige Nordsjø II – gikk til det belgisk-nederlandske konsortiet Ventyr, som nå skal realisere prosjektet.

Til Dagens Næringsliv bekrefter nå energiminister Aasland at utlysningen av det neste store prosjektet – Utsira Nord – trolig ikke kan skje før tidligst i begynnelsen av 2025.

Prosjektet er allerede forsinket i påvente av løsning på en floke med Eftas overvåkingsorgan Esa i Brussel, skriver avisen. Esa stilte seg tvilende til statsstøttemodellen det var lagt opp til, men nå er det klart at prosjektet kan notifiseres til Esa uten at statsstøttenivået oppgis.

– Jeg vil at vi skal utlyse Utsira Nord raskt etter at notifiseringen endelig er godkjent av Esa. Og det betyr at vi nok må bruke dette året på det, sier Aasland.

Det betyr at det er stor fare for at Utsira Nord, i stedet for å gå nesten parallelt med Sørlige Nordsjø slik planen var, ender opp med å bli en del av neste havvindrunde i Norge i 2025.

– Det er klart det er en ulempe for de som er veldig utålmodige etter å søke nå. Men samtidig gir det bedre forutsigbarhet og rettslig sikkerhet for søkerne at vi får alle avklaringene først, sier Aasland.

Regjeringen har tidligere fått kritikk for at de startet dialogen med Esa for sent, og flere bransjeorganisasjoner har tidligere sagt ifra om at dette kan føre nettopp til en slik utsettelse som Aasland nå bekrefter.