49 prosent svarer nei, mens 32 prosent svarer at de ikke vet, ifølge undersøkelsen fra Nav. Aller mest bekymret er de unge. Blant de spurte mellom 30 og 39 år er det kun 14 prosent som svarer ja på spørsmålet.

– Disse tallene tyder på at det er mange som forventer å måtte redusere levestandarden sin eller jobbe lenger enn de egentlig ønsker, sier seniorrådgiver Espen S. Dahl i Nav i en pressemelding.

Over halvparten oppgir at de ønsker å slutte å jobbe ved 62 år eller yngre, men tror de må jobbe lengre. Rundt 20 prosent ser for seg at de må stå i arbeid til de blir eldre enn 70.

Ifølge undersøkelsen sparer 49 prosent til pensjon på egen hånd. 80 prosent svarer at de er interessert i sin egen pensjon, men samtidig er det bare halvparten av disse som oppgir å ha regnet på sin forventede pensjonsutbetaling.