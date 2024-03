– Vi vil veldig gjerne høre hva han har å si, selvfølgelig. Han sitter med veldig viktig informasjon i saken. Men samtidig har han rett til å ikke forklare seg, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås til NTB.

Matapour har siden pågripelsen natt til 25. juni 2022 og gjennom snart to år avvist alle oppfordringer fra politiet og påtalemyndigheten om å avgi forklaring i terrorsaken. Hva han kan si om bakgrunnen for at han forberedte og gjennomførte et væpnet angrep mot London Pub og Per på Hjørnet som drepte to og skadd en rekke helt uskyldige personer.

Flere av de fornærmede som har forklart seg i saken har uttrykt et ønske om å få hva Matapour selv tenker om angrepet.

Matapour nekter straffskyld, men har ikke bestridt forholdene som er gjengitt i tiltalen etter masseskytingen i Oslo sentrum. Det er alt som er kjent om hans holdning til straffesaken.

Fra sin plass nederst på raden av forsvarere og bisittere inne i sal 250 i Oslo tingrett har den 44 år gamle tiltalte mannen stort sett sittet med blikket stivt rettet framover, eller ned på et papir på bordplaten foran seg. Vitnene som har forklart seg i retten, så langt har alle vært ofre i saken, har han ikke ofret et blikk.

Matapours tur

Etter lunsj onsdag er imidlertid den første delen av bevisførselen i straffesaken ferdig og det vil være den tiltaltes tur til å avgi forklaring i retten. Dette er frivillig, men statsadvokat Gravås sier til NTB at hun på nytt vil oppfordre Matapour til å avgi forklaring.

Hun legger til at det ikke minst av hensyn til spørsmålet om den tiltaltes tilregnelighet vil være nyttig om han avga forklaring i retten.

– Ja, altså alt han vil meddele er av verdi, tenker jeg. Særlig når det gjelder tilregnelighetsspørsmålet, sier Gravås.

Foruten de faste aktørene i retten, er også de tre rettspsykiatrisk sakkyndige som har vurdert Matapours psykiske helse på gjerningstidspunktet. Det er levert to uttalelser hvor de to psykologspesialistene i saken, Pål Grøndahl og Knut-Petter Sætre Langlo mener Matapour var tilregnelig, mens psykiater Synne Sørheim har kommet til motsatt resultat.

Innledningsvis i etterforskningen samarbeidet Matapour med de sakkyndige, men han brøt kontakten også med dem.

– En kort sekvens

Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, sier det ikke ligger an til noen endret holdning fra klientens side onsdag.

– Den sekvensen vi får nå, er at tiltalte får anledning til å forklare seg. Nemlig at han ikke vil svare på spørsmål. Det tror jeg vi bare får notere oss, så får vi gå videre i bevisbildet, sier Dietrichson til NTB.

– Så jeg antar at sekvensen vi skal gjennom i dag, kommer til å bli ganske kort, sier advokaten videre.