– Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med svært erfarne kolleger i GK og stadig flere partnerselskaper i utlandet, sier Karlsen til ABC Nyheter.

Karlsen, som i en årrekke har vært hovedlærer ved Forvarets høyskole, har de siste to årene vært en av de mest benyttede kildene om Ukraina-krigen i den norske offentligheten. I fjor mottok han Hærens fortjenstmedalje . Han er i tillegg politiker og var innvalgt som vararepresentant på Stortinget for Frp i perioden 2017–2021.

– Næringslivet står nå daglig overfor sikkerhetsutfordringer og komplekse strategiske vurderinger med direkte forretningsmessige konsekvenser. Vi er derfor veldig glade for at Geir Hågen Karlsen har valgt å samarbeide med oss i Geelmuyden Kiese etter en lang karriere i Forsvaret, sier administrerende direktør Severin Roald for Geelmuyden Kiese i Norge.