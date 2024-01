– I tillegg er vi i gang med avhørene av den siktede mannen i 30-årene og den siktede kvinnen i 40-årene, som ble pågrepet onsdag ettermiddag, sier politiadvokat Gina Øystese i en pressemelding.

Politiet jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet. Øystese opplyser at kriminalteknikere undersøkte åstedet onsdag, og at det er gjort beslag i saken.

Av hensyn til etterforskningen vil hun ikke gå nærmere inn på hvilke beslag som er gjort.

Den fornærmede mannen ble natt til onsdag fraktet til Stavanger Universitetssjukehus etter det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 4.48 natt til onsdag.