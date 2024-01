Breiviks sak mot staten starter

I dag er terrordømte Anders Behring Breivik tilbake i retten. Han hevder på nytt at sikkerhetsregimet han er underlagt, krenker hans menneskerettigheter. Rettssaken holdes i regi av Oslo tingrett inne i Ringerike fengsel, der Breivik soner. Han har sonet nesten tolv år under særlig høy sikkerhet, hvilket blant annet innebærer stor grad av isolasjon fra andre mennesker.

Utlevering av Bhatti fra Pakistan kan bli avgjort

Retten i Pakistan avgjør om Arfan Bhatti skal utleveres til Norge. Flere ganger har avgjørelsen blitt utsatt i pakistansk rett. 27. desember ble avgjørelsen utsatt til 8. januar. Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med terrorangrepet 25. juni 2022. Han har vært fengslet i Pakistan siden han ble pågrepet i landet i september 2022. Rettssaken i Norge skal starte den 11. mars. Bhatti er en av fire som er siktet i tillegg til gjerningsmannen Zaniar Matapour.

Samferdselsministeren holder jernbanetalen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) holder i dag jernbanetalen. I talen skal Nygård presentere regjeringens hovedprioriteringer, forventninger og setter retning for jernbanesektoren i 2024.

Jehovas vitner har stevnet staten

I dag starter rettssaken mellom Jehovas vitner og staten. Trossamfunnet har ikke mottatt offentlig tilskudd for sine medlemmer siden 2021 fordi staten mener Jehovas vitners eksklusjonspraksis er i strid med trossamfunnsloven. Nå skal Oslo tingrett avgjøre om trossamfunnet skal få offentlig støtte, og om de igjen får bli registrert som trossamfunn i Norge. Når rettssaken starter, vil de kreve at staten etterbetaler 51 millioner kroner for de tre årene, med renter.

Rettssak om massiv svindel i Danmark

Rettssaken ventes å starte mot to briter, blant dem hedgefondforvalter Sanjay Shah. De anklages for å ha svindlet den danske staten for 9 milliarder danske kroner. Rettssaken er utsatt tre ganger tidligere.

Amerikansk månesonde skytes opp

Den amerikanske månesonden Peregrine skal etter planen skytes opp med en Vulcan Centaur bærerakett fra Florida i USA. Dette skjer fra Cape Canaveral i Florida.

Blinken fortsetter rundreisen i Midtøsten

USAs utenriksminister Antony Blinken besøker De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia og fortsetter deretter til Israel og den okkuperte Vestbredden.

Kongressen samler seg i Washington

De folkevalgte i den amerikanske Kongressen har første arbeidsdag etter juleferien, mindre enn to uker før første del av en midlertidig budsjettavtale utløper. De to partiene er enige om en budsjettramme for 2024 sent i går.

Nordmann møter Manchester United i FA-cupen

Norske Thelo Aasgaard og hans Wigan møter Manchester United i 3. runde i FA-cupen. Aasgaards Wigan ligger på 18.-plass i League One – som er nivå tre i England. Manchester United ligger på 8.-plass i Premier League og må finne seg i å være favoritter. Kampen på DW Stadium starter klokken 21.15.