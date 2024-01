Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at det er gjort en imponerende innsats i forsvarssektoren for å sette opp F-16-bidraget i Danmark.

Norge stiller med to fly, samt opptil ti instruktører. Ukrainske piloter skal læres opp i bruken av F-16 før landet skal få slike kampfly.

– De ukrainske flygerne har erfaring fra andre flytyper og blir nå lært opp på F-16-systemet. Samtidig utdannes ukrainske teknikere på F-16-systemet i Danmark, USA og Belgia. Støtte til Ukraina for å etablere et moderne kampflyvåpen er et stort og langsiktig arbeid hvor en rekke allierte og partnere bidrar, sier Gram.

Norge, Danmark, Nederland og Belgia har lovet å gi Ukraina F-16-fly. Gram sier at målet er at Ukraina på sikt kan ivareta egen sikkerhet uten internasjonal støtte.

Tomme våpenlagre

Utdanningen skjer ved Skydstrup flystasjon i Danmark. Flere land bidrar i opptreningen. De norske flyene skal sendes ned nå, og det er usikkert hvor lenge de skal være i Danmark.

Ukraina har fått mye våpen og ammunisjon fra vestlige land siden Russlands fullskala invasjon startet i februar 2022. Det har ført til tomme lagre i mange land.

Gram sier at donasjoner fra Forsvarets egen beholdning ikke lenger er tilstrekkelig.

– Vi vil i tiden framover bidra med donasjon av nytt materiell direkte fra industrien og trening av ukrainsk personell, på eksempelvis F-16, sier Gram.

Lover å fortsette støtten

Flere eksperter har stilt spørsmål ved om Europa har satt i gang nok våpenproduksjon til å opprettholde støtten til Ukraina. Russland har i romjulen sagt at de leder våpenkappløpet.

Det er det kappløpet som kan avgjøre hvordan krigen i Ukraina ender. Den er beskrevet som en utmattelseskrig med fastlåste frontlinjer, og hvem som går tom for våpen og ammunisjon først, kan bli avgjørende.

– Vi vil fortsette å støtte Ukraina så lenge de kjemper sin forsvarskamp, sier Gram.