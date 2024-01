– Gjentakelsesfaren er noe dempet sammenlignet med 2012, men jeg mener at vi ikke har gått under terskelen for prøveløslatelse. Millehaugens endringer har skjedd i et beskyttet miljø på en lukket anstalt. Det mener jeg er helt avgjørende, sier førstestatsadvokat Kristian Jarland i sitt innledningsforedrag i lagmannsretten.

Millehaugen soner nå i Ila fengsel etter at han i 2012 ble dømt i Borgarting lagmannsrett til 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for bestillingsdrapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.

I 2022 begjærte han seg prøveløslatt, og i september i fjor kom Oslo tingrett fram til at han skal prøveløslates innen 1. juni i år.