Litt før klokka 18.30 kjørte flere biler inn i hverandre i snødrevet ved Kopstadkrysset på E18 i Horten.

– Flere biler er involvert, en bil ligger på siden i skråningen mot bensinstasjonen. Ingen alvorlige personskader. Vi sikrer skadestedet, sier brannmester Thomas Nordby i Vestfold interkommunale brannvesen på X/Twitter.

Fire til sykehus

Fire personer ble fraktet til sykehus, men ingen av dem med alvorlige skader, opplyser Sørøst politidistrikt.

– Det ser ut som et kjøretøy har kjørt ut og inn i autovernet. Deretter slenges kjøretøyet tilbake i veibanen og blir truffet av bakenfor kjørende trafikanter. En kjedekollisjon oppstår, skriver politiet på X/Twitter.

Nordby forteller at det snør tett, er dårlig sikt og slapsete føre. Trafikken nordover mot Oslo ble ledet via av- og påkjøringen ved Kopstadkrysset. E18 på ulykkesstedet ble åpnet for trafikk igjen i 20-tiden.

Mange andre steder på Østlandet ble det meldt om ulykker i snøværet søndag ettermiddag og kveld. Blant annet kolliderte en brøytebil og en personbil på E18 ved Årungen i Nordre Follo.

Bussproblemer i vest

I Bergen fikk spesielt bussene store problemer da snøen la seg på veiene på ettermiddagen.

– Det må være snøkaoset som skaper problemer. Det har snødd ganske kraftig nå, men brøytebilene kan ikke være over alt. Alt mannskap er ute, og de jobber så fort de kan, sa trafikkoperatør Nina Heggernes til Bergens Tidende litt før klokka 15.

En buss kjørte rett inn i en Kiwi-butikk på Laksevåg, og i Åsane ble en buss stående på tvers.

På Festevegen i Nordhordland fikk en buss store problemer da det plutselig dannet seg is på veien. Bussen skled og ble til slutt hengende på kanten av en bru over et seks meter høyt stup, forteller avdelingsleder Pål Presttun i Vy Buss til avisen.

– Sjåføren følte at han stirret døden i øynene. Han forflyttet seg bakover i bussen, knuste en rute på venstre side og klatret ut, sier Presttun.