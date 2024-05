– Politiet har siktet en mann i 20-årene for drapet. Siktede har en familiær relasjon til avdøde. Siktede ble pågrepet i natt og befinner seg nå i arresten. Han har fått oppnevnt advokat Per Ove Marthinsen som sin forsvarer. Det planlegges for avhør av siktede i løpet av dagen. Det vil også bli avklart i løpet av dagen om siktede skal fremstilles for varetektsfengsling, skriver politiet i en pressemelding søndag ettermiddag.