Det fremste kravet fra KrFs bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke når partiet og Frp skal forhandle med byrådspartiene Høyre og Venstre om Oslos reviderte budsjett for 2024, er et tilbud om demenskor i alle Oslos bydeler.

Til Aftenposten sier Håbrekke at han lover å kjempe for å få satt i gang et prosjekt som vil gå over to år og koste 5 millioner kroner.

– Det er et skreddersydd opplegg laget av Norges musikkhøgskole, sier han.

Forskning viser at korsang kan redusere depresjon og fremme psykologisk velvære og livskvalitet hos personer med demens, men fagpersoner etterlyser mer forskning.

– En viktig del av dette er at det skal bli forsket på underveis. Vi trenger mye mer kunnskap om hvordan det fungerer, sier Håbrekke.