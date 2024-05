– Det var mange personer involvert. Vi har per nå kontroll på en person som er skadd, skriver operasjonsleder Marita Aune i en melding til pressen klokken 18.39 søndag kveld.

Politiet meldte først om slagsmålet klokken 18.27.

Opplysninger tilsier at rundt ti ungdommer var involvert i slagsmålet, og at noen var mer aktive enn andre. I en ny oppdatering skriver Aune at det trolig er brukt hammer.

Den fornærmede, som er mindreårig, skal være lettere skadd og er fraktet til legevakt.

– Det er nevnt at det muligens skal være en til som er skadd. Vi har ikke kontroll på denne personen, og vi har ingen pågrepne i saken, skriver Aune.

Klokken 19.40 opplyser hun at politiet er ferdige på stedet, og at de fremdeles ikke har pågrepet noen.

– Vi har noen opplysninger å jobbe ut fra, og som etterforskning vil følge opp i etterkant, skriver Aune.