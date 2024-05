Det sa koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin da han holdt sin prosedyre i terrorsaken onsdag morgen. Samtlige fornærmede fremmer krav om oppreisningserstatning fra tiltalte Zaniar Matapour.

Oppreisning er en «plaster på såret»-erstatning til de fornærmede etter det de har blitt utsatt for. Enkelte vil også ha krav på erstatning for tap de er blitt påført som en konsekvens av masseskytingen i Oslo sentrum mat til 25. juni for snart to år siden.

Skadene de fornærmede er påført, omfatter både fysiske og psykiske skader.

Frykt og mareritt

– De fornærmede opplever flashbacks, frykt, nedstemthet, mareritt, søvnproblemer og konsentrasjonsproblemer, sa Lundin da han startet sin prosedyre på vegne av de fornærmede.

Da hovedforhandlingene begynte, var det 244 som hadde fått oppnevnt bistandsadvokat. Nå er det samlede antallet 312, opplyser Lundin til NTB.

Selv representerer han 223 fornærmede.

Flere uttrykker overfor bistandsadvokatene i saken at de ikke har fått beskjed om at de har krav på bistandsadvokat inn mot rettssaken.

Ingen anger

De fornærmede deles inn i fire grupper:

* De dreptes etterlatte.

* De som ble fysisk skadd.

* De som overmannet Zaniar Matapour.

* Personer som ikke er fysisk skadd, men som av ulike grunner har rett til å fremme krav.

– Gjerningsmannen har ikke villet forklare seg og på den måten gitt de fornærmede i det minste noen svar. Han har verken vist anger eller sympati for dem som er rammet i saken, sa Lundin.