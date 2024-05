Ifølge NRK legges det 166 millioner kroner på bordet for blant annet å styrke domstolene, Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og rettshjelpsordningen.

I tillegg foreslår regjeringen å lovfeste alle rettsstedene slik at fremtidige endringer i domstolsstrukturen vil kreve flertall i Stortinget.