I nøkkeltallene som ble sluppet klokken 8 tirsdag morgen, kommer det fram at regjeringen vil bruke 418,7 milliarder oljekroner i år. Klokken 11 presenterer finansministeren hele budsjettet.

– Selv med betydelige økninger i en urolig tid, selv med betydelige økninger til forsvar, Ukraina, helse og politi, legger et ansvarlig revidert nasjonalbudsjett til rette for at arbeidsfolk kan få reallønnsvekst i 2024, sier Moflag, som også er leder for Stortingets finanskomité.

– Det er bra både for den enkelte familie og for hele samfunnet.