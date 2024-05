Politiet opplyste om ulykken i 13.30-tiden på X, tidligere Twitter.

– En fallskjermhopper har landet på et tak ved Bømoen flyplass for så deretter falle ned på bakken, skriver politiet.

De opplyser videre at personen falt cirka to meter, og at vedkommende blir fraktet til Voss sykehus for en sjekk.