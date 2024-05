– Vi har ikke kontroll på brannen, sier operasjonsleder Roger Litlatun i Sørvest politidistrikt til VG.

Det er imidlertid ingen bygninger i nærheten. Brannen startet som en gressbrann, men har nå utviklet seg til en skogbrann på over 200 mål, ifølge Stavanger Aftenblad.

Lokalavisa skriver at over 40 brannfolk jobber for å få bukt med flammene.

– Det blåser i området, og mannskapene begynner å bli slitne. Vi har derfor rekvirert skogbrannhelikopter, sier vaktleder Stein Arild Egeland i brannvesenet til avisa.

Klokken 21.55 har helikopteret ankommet stedet.