Tre skoler på Romerike har den siste tiden opplevd alvorlige trusler. De har skapt frykt og både politi og skoleeiere advarer om konsekvensene for dem som står bak, skriver Romerikes Blad.

På Strømmen videregående skole opplevde man i mars at det to steder på skolen var tagget «skoleskyting fredag 22. mars». Også på skoler i Bjørkelangen og Skedsmo har det blitt rettet trusler om skyting den siste tiden.

Fylkesråd for opplæring i Akershus fylkeskommune, Lise Hagen Rebbestad (H), sier det er nulltoleranse for slike trusler, selv om ingenting tyder på at de har vært reelle.

– Derfor er det viktig å fortelle ungdommen at denne type trusler får konsekvenser. Vi politianmelder alle slike saker, sier Rebbestad til avisen.

Politiet sier slike trusler er egnet til å skape frykt og at det da kan oppfylle kriteriene i straffeloven.

– Selv om gjerningspersonen ikke nødvendigvis har planer om å gjennomføre trusselen, er det svært korttenkt og en uklok vurdering å skrive noe sånt, sier seksjonsleder Anders Mansaas ved Lillestrøm politistasjonsdistrikt.

Ingen av truslene om skoleskyting på Romerike den siste tiden har blitt fulgt opp med operative tiltak, fordi politiet mente at det ikke var grunnlag for det.