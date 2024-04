– Utløpskartene med korte, middels og lange utløp har hatt noen utfordringer som vi ønsker å korrigere i en ny modell, sier Håvard Toft i NVE, som har laget de nye kartene.

I de nye kartene blir det tatt hensyn til faktorer som skogtetthet, som bidrar til mer realistiske utløpslengder.

– I områder med tett skog vil skredene ha kortere utløp, mens i høyfjellet kan vi se noe lengre utløp som følge av en justering av modellen, forklarer Toft i pressemeldingen.

Det nye kartet beskrives som betydelig bedre enn den forrige. NVE presiserer at kartene er ment for ferdsel under normale skredforhold.