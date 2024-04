– Jeg er ikke motivert til å ta en ny periode på Stortinget, sier han til Aftenposten.

60-åringen har representert Oslo Frp på Stortinget siden 2005, men ønsker ikke å fortsette når den siste perioden hans utløper i 2025. For tiden sitter han i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Han er også medlem av Europautvalget.

Tybring-Gjedde sier til avisa at han allerede for ett år siden nevnte internt at dette ville bli hans siste periode.

Tidligere i uka kunngjorde både tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og FpU-leder Simen Velle at de ønsker seg plass på Frps stortingsliste i Oslo. Tybring-Gjedde reagerer på at han ikke fikk beskjed på forhånd fra «utfordrerne».

– Det som overrasket meg, var at jeg ikke fikk beskjed. Dette hadde jo vært klart om jeg hadde fått en telefon. Det hadde ikke vært noe vanskeligere enn som så, sier han.

Selv lanserer han Aina Stenersen som en god arvtaker, og trekker fram at hun i årevis har lagt ned en god innsats for Oslo Frp.

Tybring-Gjeddes datter, Mathilde Tybring-Gjedde, er stortingsrepresentant for Høyre.