Navneendringen ble vedtatt på generalforsamlingen torsdag.

– Dette gjør vi for å bli en tydeligere stemme for hele elektronæringen, samt at vi ved å knytte oss tettere opp til NHO-navnet tydeliggjør vår tilhørighet og styrke på en helt annen måte enn tidligere, sier Rune Kolbeinsvik, leder for NHO Elektros hovedstyre.

De ønsker at NHO Elektro skal være et kraftsentrum for alle deler av næringen.

– Det betyr at vi også vil jobbe for å tiltrekke oss nye medlemsgrupper. Det vil gi oss mer tyngde når vi skal jobbe for de gode løsningene, sier Kolbeinsvik.