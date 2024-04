Det opplyser forbundet i en pressemelding fredag.

Innholdet i den oppdaterte landslagsavtalen er diskutert og utarbeidet av et utvalg som blant annet har bestått av utøvere, sportssjefer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere.

– Skistyret har konkludert med at utvalget har gjort en grundig og meget god jobb. Den nye landslagsavtalen, viljen til et godt samarbeid og god kommunikasjon også i tiden som kommer, er avgjørende for at norsk skisport skal utvikle seg slik vi ønsker, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug.

– Utvalget har fokus på å bevare den norske landslagsmodellen og la den være et grunnlag for videreutviklingen i topp og bredde i alle våre grener i Skiforbundet, sier utvalgsleder og generalsekretær Arne Baumann.

– Forståelse og aksept

Skiforbundet skriver videre at den reviderte landslagsavtalen gir «bedre forutsigbarhet og tydelighet for alle».

– Ikke minst med tanke på forståelse og aksept når det gjelder våre bilderettigheter, noe som har vært avgjørende for oss utøvere. Dette gir et godt grunnlag for den videre prosessen, og vi har god dialog med Skiforbundets ledelse, sier alpinstjernen Aleksander Aamodt Kilde.

Han har vært del av arbeidet etter at han først takket nei til muligheten.

– Utvalgsarbeidet har gitt bedre innsikt og forståelse, også med tanke på utfordringer og dilemmaer som oppstår. Målet er å legge til rette for bedre samarbeid og dialog fremover, sier tillitsvalgt i langrenn Pål Golberg i en uttalelse.

Det er enighet om å bevare den nevnte utvalget som «utviklingsarena» fremover. Utvalget skal møtes hver vår før skistyret vedtar landslagsavtale for en ny sesong, og nå i høst for å diskutere erfaringene med å etablere de kommersielle manualene i grenene.

Braathen-saken

Striden mellom skistjernene og forbundet har handlet om utøvernes bilderettigheter og hvordan utøvernes eiendomsrett til disse påvirker forbundets rett til å inngå sponsoravtaler.

– Skiforbundet har et genuint ønske om å etterkomme utøvernes oppriktige budskap om utvikling av landslagsavtalen, men vi har manglet en tydelig prosess for å løse situasjonen, og saken har dratt for langt ut i tid. Det tar vi nå skikkelig tak i, sa generalsekretær Baumann i november i etterkant av at Lucas Braathen tok farvel med alpint.

Braathen gjorde senere comeback, men da for Brasil.

Nylig ble det kjent at skiforbundet bistår utøverne med å betale utgifter de har hatt til advokat knyttet til konflikten rundt landslagsavtalen.

Det var VG som fikk bekreftet fra forbundet at utøverne får hjelp til å betale regningen fra advokatfirmaet «Kleven & Kristensen». Den skal angivelig beløpe seg til rundt en million kroner.