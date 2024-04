Rettssaken skal holde på de neste åtte ukene. For Holdens del betyr dette at man må ta dag for dag.

– Vi har snakket om saken og gått gjennom de viktigste spørsmålene. Jeg tror han håper og tror det blir en ryddig og ordentlig prosess, og det er vel det viktigste for alle, fortalte Holden på vei inn i retten.

Forsvareren ville ikke si noe om hvordan Andersen vil forklare seg.

– Jeg tror vi får la ham få gi sin forklaring, uten at vi skal forskuttere den altfor mye.