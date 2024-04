I den første plagiatkontrollen da oppgaven ble innlevert høsten 2021, ble det påvist 19 prosent tekstsammenfall over 245 ulike tekstblokker.

Det kommer fram i avgjørelsen til klagenemnda ved Nord universitet, som TV 2 publiserte fredag kveld. Også NRK har tilgang til hele det tolv sider lange vedtaket.

Gikk av

Torsdag ble det kjent at masteroppgaven Kjerkol skrev sammen med en medstudent underkjennes. Klagenemnda ved Nord universitet mener Kjerkol har fusket forsettlig. Fredag gikk Kjerkol av som helse- og omsorgsminister.

«Plagiatet har gjort seg gjeldende i form av direkte avskrift eller lettere omskriving uten kildehenvisninger. Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kjennskap til handlingen totalt sett. Selv om nemnda kan være enig i at det i enkelte tilfeller kan være mulig å miste oversikt over kildene, kan ikke dette gjøres gjeldende over såpass mange treff som nemnda har vist til. Nemnda for studentsaker har dermed kommet til at Kjerkol har fusket forsettlig», heter det i vedtaket.

Kjerkol uttalte i et avklaringsmøte med Nord universitet i forkant av beslutningen «det ville være høyrisiko for henne å fuske og at hun aldri ville gjort det», heter det i rapporten.

Fikk A

Kjerkols utdanning var erfaringsbasert og på deltid, og hun gjennomførte studiene fra våren 2019 til høsten 2021.

Masteroppgaven, med temaet «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste» ble opprinnelig vurdert til karakteren B, men karakteren ble justert til A etter muntlig eksamen.

Nord universitet ble gjennom medieoppslag i januar i år oppmerksom på mulig plagiat i Kjerkols noe som førte til videre undersøkelser av påstandene.