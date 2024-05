Årsaken er at det produseres for få egg i Norge, ifølge matprodusenten.

– Norge trenger flere eggprodusenter. I et forsøk på å rekruttere flere har Nortura økt prisen vi betaler for eggene til våre produsenter. Vi håper at dette fører til at flere etablerer seg, og at eggproduksjonen går opp og leveransene fra Nortura øker, sier kommunikasjonsrådgiver Matilda Aronsson i Nortura i en pressemelding.

Nortura er markedsregulator for egg. I januar lovet de landbruksminister Geir Pollestad (Sp) å levere like mye egg til påsken i år som de gjorde i fjor, noe de ikke klarte på grunn av et høyt gårdssalg.

Matprodusenten påpeker at de allerede i fjor anmodet om åpning for import av egg. Det betyr at alle aktører som vil, kan importere egg – det inkluderer også dagligvarebutikker.