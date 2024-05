– Saken gjelder omfattende og alvorlig arbeidslivskriminalitet, unndragelse av skatter og avgifter, og omgåelse av regnskaps- og selskapsrettslige regler, sier aktor Einar Salvesen Lieungh.

I tillegg til å være dømt for grov økonomisk utroskap av åtte millioner kroner mot to aksjeselskaper han kontrollerte, er mannen dømt for grov hvitvasking av rundt 1,2 millioner kroner og grov regnskapsovertredelse, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Fengselsstraffen er ubetinget.

Tingretten skriver i dommen at «det er tale om systematisk grov utroskap og hvitvasking, primært ved fiktiv fakturering, hvilket er et stort samfunnsproblem».

– To menn ble utnyttet som pengemuldyr av hovedmannen. Straffene de har fått, viser at det får konsekvenser om man lar seg bruke. Pengene man har mottatt, blir også inndratt, sier Salvesen Lieungh.

Disse to personene ble tidligere i år dømt til henholdsvis 75 dager ubetinget fengsel og seks måneder betinget fengsel.

Dommen mot den såkalte hovedmannen er ifølge Økokrim ikke rettskraftig.