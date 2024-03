Øvelsen er sentrert i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland, og det er særlig stor aktivitet i havområdene. Den bar først navnet Cold Response, men ble omdøpt etter Finland og Sveriges Nato-inntreden.

- Dette er et realistisk scenario, men det kan også være noe annet som skjer. Dette området har alltid vært sentralt for Russland, sier leder Juha-Pekka Keränen for det finske flyvåpenet til SVT.

Angriperen i øvelsen omtales som "Occasus", men det liten tvil om hvilket land det er snakk om.

- Vi utvikler evnen til å forsvare oss uavhengig av trusselen, og Russland utgjør den avgjørende trusselen akkurat nå, sier sjef Jonas Wikman for det svenske flyvåpenet til samme kanal.

Mer enn 20.000 soldater fra 13 land deltar på øvelsen, rundt 10.000 av dem på land, ifølge Forsvaret.

To båter fra den svenske marinen med rundt 25 soldater ankom Alta fredag, dagen etter at det svenske Nato-medlemskapet ble et faktum. Det gjorde slutt på mer enn 200 år med nøytralitetspolitikk.

Blant dem som var med, var skytteren Vera Rolander, som sier til NTB at hun tror Sverige blir et tryggere land i Nato og at det ikke er noen reell fare for krig mot Russland.