I en følelsesladd og personlig tale snakket Brenna både om egne og andres erfaringer med terror: Drapet på Benjamin Hermansen, 22. juli-terroren og terrorangrepet i Oslo i 2022.

– Kommisjonen har gått gjennom 20 saker. I samtlige av dem var det tydelige tegn på at noe var galt. Men ingen av dem som var i ferd med å bli radikalisert ble stoppet, sa Brenna.

Hun viste deretter til 22. juli-kommisjonens rapport, der det ble skrevet at «22. juli var historien om ressursene som ikke fant hverandre».

– Ekstremismekommisjonen sier egentlig at erfaringene vi har gjort oss med ekstrem terror og vold, ikke har gjort oss bedre til å sørge for at de forebyggende ressursene finner hverandre, sa Brenna.

– Viktige opplysninger blir ikke delt på tvers av tjenestene. Samarbeidet mellom sektorene fungerer ikke på grunn av barrierer i organiseringen, sa statsråden videre i sin tale etter fremleggelsen av kommisjonens rapport.