Det skriver HI i et høringssvar. Det er selskapet OKEA som ønsker å delvis elektrifisere Brage-feltet.

– Turbinen er foreslått plassert i et konsentrert gyteområde for både hyse og sei, og HI fraråder utbygging av havvind innenfor konsentrerte gyteområder, sier HI-forsker Karen de Jong.

Prosjektet omfatter kun en enkelt turbin i tilknytning til oljeplattformen Brage, i den nordlige delen av Nordsjøen.

– Vi forventer ikke negative konsekvenser for hele økosystemet av bare en turbin. Men det er ikke mulig å forutsi hvor mange turbiner som kan bli bygget i området framover, sier de Jong. Hun påpeker at det er flere oljeplattformer som skal elektrifiseres framover.