Alkohollovens paragraf 5–3 tillater utenlandske militæravdelinger å skjenke alkohol til eget personell og norske gjester uten bevilling.

Under Nordic Response, militærøvelsen som tidligere het Cold Response, er det dermed fritt fram for å opprette midlertidige barer uten å søke om skjenkebevilling, slik man ellers må for å servere alkohol i Norge.

Det melder Forsvarets forum.

Skjenking til andre grupper enn egen avdeling og norske gjester, som ved Forsvarets befalsmesser, krever imidlertid skjenkebevilling. Nato-barene kan også opprettes i Forsvarets messer, men da er det et krav om at produktene som er anskaffet gjennom messens drift, settes bort i mellomtiden.

Om soldatene ikke skulle klare å drikke opp alt som er kjøpt inn til de provisoriske barene, må restlagrene rapporteres til Skatteetaten for destruering.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter krever også en bekreftelse på at destruering er utført, ifølge Forsvarets forum.