Mannen, som er en familiefar, er dømt for å ha drept 30-åringen Marcus Ozan Unsal med 20 spikere. Dommen ble avsagt i Indre og Østre Finnmark tingrett, skriver TV 2. Unsal ble funnet død 26. juni i fjor.

Dommen er ikke rettskraftig, men den dømte har innrømmet skyld, så rettssakens formål var utmåling av straff.

Drapsofferet ble drept med 20 spikre. Elleve av de ni centimeter lange spikrene gikk inn i hodet, mens resten gikk inn i lungene både fra brystet og ryggen.

Den drapsdømte mannen er selv i 30-årene. Han har fortalt at han slepte drapsofferet bortover bakken og skjulte han i skogen under greiner, ved et hyttefelt i Tana.

Drapet skal ifølge mannens forklaring ha skyldtes en konflikt rundt salg av narkotika. Han forklarte at drapsofferet skal ha truet med å skade familien hans dersom han somlet med betaling.

Aktoratet mente at til tross for tilståelsen burde det ikke være noen strafferabatt da de la ned påstand om 14 års fengsel. Årsaken var at det tok en hel måned før mannen innrømmet drapet.