Mannen er i Frostating lagmannsrett dømt til fem års fengsel for seksuell omgang med et barn under 14 år. Barnet er mannens datter, skriver Sunnmørsposten.

Han er også dømt for å ha tatt på datterens rumpe på en seksuell måte ved flere anledninger.

Tidligere var saken oppe i Møre og Romsdal tingrett, der faren ble frifunnet for det han var tiltalt for. Nå har imidlertid en enstemmig lagmannsrett funnet ham skyldig.

I tillegg til fem års fengsel er faren dømt til å betale 280.000 kroner i erstatning til datteren.