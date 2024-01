– Utviklingen må snu, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til Aftenposten.

I løpet av de siste årene har de aller fleste i skolene i Norge delt ut iPader og andre digitale enheter til undervisning. Innkjøpene av enhetene er gjort på kommunalt nivå.

– Regjeringens skjermbrukutvalg , som leverer sin sluttrapport i høst, vil bli viktig for å utarbeide nasjonal politikk på dette området, men det er viktig at dette allerede nå diskuteres grundig ute i kommuner og i skolen, sier hun.

I statsbudsjettet er det øremerket midler til fysiske lærebøker og styrket kommuneøkonomi slik at lokalpolitikere kan gjøre samme prioriteringer innenfor egne budsjetter.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) brukte også ordene «urkritisk digitalisering» på sin oppsummerende pressekonferanse rett før jul.

Han sa at han er nedslått over de dårligere resultatene i norsk skole, og varslet at han « vil stanse den ukritiske digitaliseringen » Han pekte på en feilslått satsing på digitalisering i skolen som en av årsakene til at resultatene faller.

– Vi vet at elevene er blant dem som har minst leseglede – fra bok eller papir – så vet vi at motivasjonen faller og fraværet øker. Skjermbruken øker utenfor skolen, men også i skolen. Dette uroer mange foreldre og også besteforeldre, sa Støre.