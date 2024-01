Det er i så fall alvorlig og bryter med fiskeriavtalen mellom Norge og Russland, ifølge Fiskebåt, som er arbeidsgiverorganisasjonen for den norske havgående fiskeflåten

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet ber Fiskebåt norske myndigheter om å kontakte sine russiske kollegaer for å diskutere tiltak for å verne småfisken i russisk sone.

– Russisk sone er et viktig oppvekstområde for torsk og hyse, men vi har til dags dato ikke opplevd at russiske fiskerimyndigheter har stengt områder i russisk sone for fiske på grunn av for stor innblanding av undermåls fisk, sier Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt.

Han sier store deler av den russiske fiskeflåten valgte å konsentrere sitt fiske i russisk sone sist høst.

– Russiske fiskerimyndigheter følger sannsynligvis ikke opp avtalen med Norge om å stenge fiskefelt med mye småfallen fisk, sier Maråk.

Bestandene av nordøstarktisk torsk og hyse er i en nedadgående trend, og de siste årsklassene har vært under middels styrke.