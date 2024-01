Kort etter meldingen fra FAA opplyste United Airlines at de kan begynne å sette de første av de 79 flyene deres i trafikk igjen fra søndag.

171 Max 9-fly, hvorav 140 tilhørende United Airlines og Alaska Airlines, ble satt på bakken etter at et Alaska Airlines-fly 5. januar måtte nødlande med et gapende hull i siden etter at et panel som lukket en ubrukt nødutgang, spratt ut.

Undersøkelser av flyene har avdekket en rekke tilfeller av løse bolter som skulle feste panelene.

Tirsdag uttrykte toppsjefene i United Airlines og Alaska Airlines økende frustrasjon over Boeing, og United-sjefen antydet at de kunne komme til å søke alternativer til hundrevis av nyere og større Max 10-fly de har bestilt.

De peker både på kvalitetsproblemer og forsinkelser i leveringen av nye fly.

Uhellet i januar skjedde få år etter at alle 737 Max-fly ble satt på bakken i to år som følge av to alvorlige ulykker i Indonesia og Etiopia i 2018 og 2019 der over 300 mennesker mistet livet. Så sent som denne uka falt nesehjulet av en Boeing 757 tilhørende Delta Air Lines like før avgang i Atlanta.

FAA kalte uhellet i januar helt uakseptabelt og lovte grundigere oppfølging av kvalitetskontroll av Boeings produksjonsprosess.