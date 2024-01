Will Fransen holdt på å hale inn en seilfisk da han flat over bord utenfor New Zealands North Island 2. januar. Han hadde ikke redningsvest og måtte trå vannet i håp om at noen skulle få øye på ham. På et tidspunkt svømte en hai rundt ham.

– Jeg visste at jeg lå dårlig an. Jeg er vanligvis ganske optimistisk, men jeg visste at sjansene mine ikke var gode, sier han i et TV-intervju.

Da en båt passerte i nærheten, brukte han klokken sin til å få oppmerksomheten deres. Det var gjenskinnet fra klokken som til slutt ble redningen. Etter 23 timer kunne han dras opp av havet.

– Han var utrolig blek og utrolig kald, sier James Mcdonnell, en av dem som kom til Fransens unnsetning.

– Det er en helt utrolig historie, og jeg tror ikke det er mange som ville trodd på oss, men så er Will her og kan fortelle den, sier Mcdonnell.

Fransen selv sier han er sår i ansiktet fra vinden og stiv i leddene etter det ufrivillige badet. Båten hans er fortsatt savnet, men når den kommer til rette, planlegger han å oppgradere den med en sikkerhetsrekke.