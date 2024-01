Pilotprosjektet begynte høsten 2023, og i slutten av november ble det åpnet for at alle lærere og foreldre i Osloskolen kunne få tilgang. 1. januar hadde 46 grunnskoler bedt om det, melder Utdanningsnytt.

Bakgrunnen for at Oslo-skolen testet ut Jamf er den pågående debatten blant lærere, politikere og foreldre om elevers bruk av teknologi.

Jamf er et internasjonalt Apple-verktøy som er utviklet for å gi lærere og foreldre mer kontroll over hva barna bruker nettbrettene sine til.

Verktøyet gir blant annet lærerne muligheten til å bestemme hvilke apper og nettsider som skal være tilgjengelige for elevene i skoletiden. Formålet er å beskytte elevene mot skadelig innhold og redusere forstyrrelser i timen.

Jamf er todelt slik at både lærere og foreldre kan bruke det.

Foreldredelen lar de foresatte for barn under 13 år styre nettbrettet mellom klokken 15 på ettermiddagen til klokken 8 om morgenen og i helger og ferier.