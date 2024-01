– I en normal vinter – det er faktisk kuldegrader i Norge når det er vinter – så ser vi altså at 1300 bussavganger står. Folk kommer seg ikke på jobb, sier Frps Frank Sve.

I Stortinget refset han onsdag regjeringens satsing på elektriske busser.

De siste dagene har bussene slitt kraftig i kulden i Oslo. Samtidig har regjeringen skjerpet kravene om at nye busser i Norge skal være elektriske.

– Skal fungere

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) forsvarer satsingen.

– Det har vært kulderekorder i Oslo. Det tror jeg vi må ta inn over oss, at det er et ganske ekstremt nivå på det klimatiske akkurat nå. Det er også sånn at annen type utstyr også har utfordringer i den typen kulde vi nå har sett, svarte han.

Nyård gjorde det samtidig klart at utstyret skal fungere i kulden, noe transportselskapet Ruter i Oslo også har sagt.

– Jeg legger til grunn at når vi går over til nullutslippsløsninger, så skal det fungere. Det ser jeg også at Ruter sier, at de har bestilt utstyr som skal fungere 365 dager i året. Da antar jeg at de går inn i en diskusjon med leverandørene sine om hvorfor det ikke er sånn, sier Nygård.

– Hva er viktigst?

Samferdselsministeren understreker samtidig at Norge har internasjonale forpliktelser på området.

– Det ville ikke vært forsvarlig å sitte helt passivt og ikke gjøre noe med de klimautfordringene vi har, og ei heller ta inn over oss det ansvaret vi har som nasjon for å nå overordnede klimamål. Det er sånn at transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene. Da må vi i hvert fall gjøre noe, sier Nygård.

Sve stiller spørsmål ved hva som er viktigst.

– Er det tjenestene vi har ansvar for overfor innbyggerne som er det viktigste? Eller er det internasjonale lovkrav om klima og miljø?