USAs føderale transportmyndighet (NTSB) er usikre på om panelet som falt av et fly fra Alaska Airlines, var festet skikkelig eller om det var festet med bolter i det hele tatt.

Flyet måtte nødlande i Portland fredag etter at panelet falt av skroget og etterlatte et gapende hull i flykroppen. Ingen kom til skade i hendelsen.

Panelet ble brukt til å plugge en nødutgang som ikke var i bruk og ble senere funnet av en privatperson i en bakhage i delstaten Oregon.

Funnet løse bolter

Gjennom ulike tester skal NTSB nå undersøke om boltene var festet eller ikke, og om dette var gjort på riktig måte.

Jennifer Homendy i NTSB sier at de fokuserer på å undersøke selve flyet, men at de ikke vil utelukke en større etterforskning av sikkerheten på amerikanske fly.

Både Alaska Airlines og United Airlines har funnet løse bolter på noen av sine 737 Max 9-fly.

Totalt har 171 Boeing Max 9-fly blitt satt på bakken etter at USAs føderale luftfartsmyndighet (FAA) ba om at dette gjøres med visse typer 737 Max 9-fly.

Setter fly på bakken

I Indonesia har tre fly blitt satt på bakken, mens Boeing-fly i Sør-Korea måtte gjennom ekstra inspeksjoner.

Det mexicanske flyselskapet Aeromexico har satt 19 fly av typen 737 Max 9 på bakken.

Brasils luftfartsmyndighet ANAC sa søndag at ordren fra FAA automatisk gjelder for alle flyginger over brasiliansk luftrom. Det er kun Copa Airlines som har Boeing 737 Max 9-fly i Brasil.

Flere land har sagt at de ikke har noen registrerte fly av denne typen eller med samme konfigurasjon som Alaska Airlines. Det gjelder blant annet Storbritannia, Canada og De forente arabiske emirater.

Også EU sier at ingen medlemsland har flyselskap som bruker Boeing 737 Max 9 med den aktuelle konfigurasjonen.

Kina var det første landet som satt Max 9-fly på bakken i 2019. Bloomberg skriver at kinesiske myndigheter nå vurderer hvilke skritt de skal gå til.