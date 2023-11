Styrkingen av barnetrygden vil gi 2000 kroner i måneden for barn under 6 år, og 1500 kroner for barn fra 6 til 18 år, ifølge KrF.

– Med økte rentekostnader, høyere matvarepriser og alt annet som har blitt veldig mye dyrere de siste par årene, sliter flere og flere vanlige familier og eldre med å få økonomien til å gå rundt, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

KrF anslår at økningen i barnetrygden vil gi om lag 3700 færre barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.

Partiet vil også gi full kompensasjon for strømpriser over 50 øre per kilowattime for husholdningene. Det vil koste 4,3 milliarder kroner og skal finansieres av økt skatt for personer med mer enn 1 millioner kroner i inntekt.

I tillegg vi partiet fortsette å øke pensjonen til enslige minstepensjonister med 4000 nye kroner i året.

KrF vil også fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften for lønn over om lag 800.000 kroner, som innebærer en skattelette til næringslivet og organisasjoner på om lag 10 milliarder kroner.