Saudas ordfører, 19 år gamle Håvard Handeland (Ap), var på vei for å jobbe med budsjettet for 2024 da uhellet var ute.

– Jeg var alene i bilen, og skjønte jo at det var glatt. Jeg tråkket inn bremsen det jeg var kar for, men kjente at det tok ikke i det hele tatt. Jeg bare fortsatte ned mot en skrent, forteller Handeland til Haugesunds Avis.

Det var klokken 18.36 søndag kveld at Sørvest politidistrikt meldte om trafikkulykken. I bilen satt en uheldig ordfører, som har hatt lappen i et drøyt år.

Til lokalavisa Ryfylke , som først omtalte ulykken, forteller Sauda-ordføreren at han rakk å tenke på det verste før han kjørte av veien.

– Da jeg så at tretoppene kom nærmere og nærmere, tenkte jeg at nå må Sauda finne en ny ordfører!

Årsaken til uhellet skal ha vært en speilblank vei. Politiet opplyser til Haugesunds Avis at det ikke blir opprettet sak. Når det kommer til budsjettarbeidet, må det vente til en annen dag.