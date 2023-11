Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har invitert lederen for 25. juni-utvalget, Pia Therese Jansen, og to bisittere til en ny, lukket høring. Årsaken er at det kom fram noen synspunkter fra polititjenestene under den åpne høringen som komiteen vil kryssjekke.

– Vi har spørsmål rundt begrunnelsen for å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen. Vi har også spørsmål om hvilke fakta utvalget har lagt til grunn da de mente at myndighetene brøt menneskerettighetene, sier komitéleder Peter Frølich (H) til NRK.

Også Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ved direktør Adele Matheson Mestad er kalt inn til høringen.

– Det er ikke noen dramatikk knyttet til ekstrahøringen, men dette var et terrorangrep hvor myndighetene sviktet. Det er viktig at vi behandler saken så grundig som mulig, sier Frølich.